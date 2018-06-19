F-35’lerin teslimine ilişkin Başbakan Yıldırım'dan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Senatosu'nun F-35 kararına ilişkin şunları kaydetti:



"Bu Amerikan yönetimine gidecek, uygulayacak veya uygulamayacak, o ayrı bir konu. Şu anda o safha yapılmış değildir. Yani yönetim, kongreye bir rapor verecek, diyecek ki 'Siz böyle bir karar aldınız ama bu uygun bir karardır veya değildir.' şeklinde yönetimin de bir cevap verme hakkı var. Bu süreçler biraz daha devam edecek. Bunların F-35’lerin teslimini etkilemesi söz konusu değil."



Yıldırım, şöyle devam etti



"Kongrede ortaya atılan bu iddiaların arka planına iyi bakmak lazım, nereden geliyor, neden kaynaklanıyor? FETÖ ile ilgili, Rahip Brunson ile ilgili aramızda ABD ile bir süredir devam eden bir gerginlik var. Halk Bankası davası var. Biz ABD ile sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesini tercih ederiz. Ama bizim tercihimiz yetmez, aynı dostane yaklaşımı ABD'den de görmemiz lazım. Yani bizim S-400'ü niye aldığımızı sorgularken, ABD'nin de 'Türkiye Suriye'de, Irak'ta teröre karşı savunmasız kalırken niye biz yardımcı olmadık?' sorusunu da kendisine sorması lazım."