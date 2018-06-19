USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,50 - 5,51

Erdoğan: Bunu değiştireceğiz, lamı cimi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da sanayici ve işadamlarına hitap ediyor. "Yüksek faiz ile ülkemizi ayağa kaldıramayız." diyen Erdoğan, "Yatırımcıyı güçlü kılacaksak faiz düşük olmalı. Girişimci yüksek faizle neyin yatırımını yapacak? Elin bankaları kazanmıyor mu? Japonya eksi faizle çalışıyor, ABD 2'ler bilemedin 3'te. Onların bankaları böyle çalışıyor da bize ne oluyor. Faizin böyle olduğu bir ülkede siz yatırım yapabilir misiniz? Bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok." diye konuştu.

Güncel / 19 Haziran 2018 Salı 21:39
Erdoğan: Bunu değiştireceğiz, lamı cimi yok

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Yeni dönemde Adana'yı şaha kaldırmakta kararlıyız. Türkiye'de bir dönem sanayi denince akla Adana gelirdi. Önümüzdeki dönemde Adana için hayallerimizi gerçekleştireceğiz.

'BUNU DEĞİŞTİRECEĞİZ LAMI CİMİ YOK'

Bizim kaderimizi biz belirleriz. Bunu Hans'a, George'a asla bırakamayız. Yüksek faiz ile ülkemizi ayağa kaldıramayız. Yatırımcıyı güçlü kılacaksak faiz düşük olmalı. Girişimci yüksek faizle neyin yatırımını yapacak?

Elin bankaları kazanmıyor mu? Japonya eksi faizle çalışıyor, ABD 2'ler bilemedin 3'te. Onların bankaları böyle çalışıyor da bize ne oluyor. Faizin böyle olduğu bir ülkede siz yatırım yapabilir misiniz? Bunu değiştireceğiz, bu işin lamı cimi yok.

'BUNLAR OSMANLININ TORUNU OLAMAZ'

Mazotta hibe veriyoruz, bunlar ne ile veriliyor? Bütün bu yatırımlar ne ile yapılıyor? Enerjide bu yatırımları ne ile yapıyoruz? Bu imkanlar olmasaydı büyüyemezdik. Şehir hastaneleri diyoruz, birisi çıkmış 'Ben kapatacağım' diyor. Ya biz öyle bir ecdadın torunuyuz ki. Bunlar Osmanlı'nın torunu olamaz. Böyle bir medeniyetin varisleri olarak diyor ki 'Bunları nasıl işleteceksiniz?' biz bugüne kadar bini aşkın hastane yaptık. Bunları nasıl işlettiysek öyle işleteceğiz. SSK'da genel müdürlük yaptın, batırdın, bitirdin ya. Oraları yönetemeyenler, bir dershane yönetemeyen nasıl olacak da Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek?

2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdük. Hesaplar tutmadı, ama bizim hesap tutuyor. Çünkü hesapların üzerinde bir hesap vardır, o hesap Allah'ın hesabıdır.

Bu ülke ayaklarına vurulmaya çalışılan hiçbir prangaya izin vermez. Bazıları 'Türkiye büyüyor da millet niye hissetmiyor?' diyor. Bilmediklerinden değil, hınzırlıklarından böyle söylüyorlar.

'FAİZİ İNDİRDİK, BATI ÇILDIRDI'

Faizi yüzde 63'ten aldık, yüzde 4.6'ya kadar indirdik. Batı çıldırdı. Gezi olayları ile faiz ve enflasyon yeniden çift haneye çıktı. 24 Haziran ile birlikte yerlisine de yabancısına da bunu göstereceğiz.

'TÜRK EKONOMİSİ BU TÜR SALDIRILARA KARŞI ŞERBETLİDİR'

Türkiye'nin başına karar bulutlar toplamak istiyorlar. Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. Bir takım çevreler ısrarla Türkiye'nin başına kara bulutlar toplamaya çalışıyor. Halbuki Türk ekonomisi bu tür saldırılara karşı şerbetlidir.

'NASIL UĞRAŞILIR GÖRECEKSİNİZ'

Yüksek faizle biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Girişimci yüksek faizle neyin yatırımını yapacak? 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz.

'TÜRKİYE AVRUPA ÜLKELERİNİN HEPSİNDEN DAHA FAZLA İSTİHDAM ÜRETTİ'

Dövizi küresel piyasalarda yaptığınız manipülasyonlarla yükseltebilirsiniz ama yatırımcının ithalat bağlantısını bozamazsınız.

Hem üretimde hem tüketimde artış var. Türkiye Avrupa ülkelerinin tamamından daha fazla istihdam üretti.

Erdoğan: Bunu değiştireceğiz, lamı cimi yok Erdoğan: Bunu değiştireceğiz, lamı cimi yok Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı Erdoğan'a soruldu! Messi mi, Ronaldo mu? Erdoğan'a soruldu! Messi mi, Ronaldo mu? AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi! AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi! Erdoğan Twitter'dan açıkladı! 5 bölgede kurulacak Erdoğan Twitter'dan açıkladı! 5 bölgede kurulacak Erdoğan: İlk işimiz OHAL'i kaldırmak Erdoğan: İlk işimiz OHAL'i kaldırmak Erdoğan'dan Moody's'e: Bir operasyon da biz çekeceğiz Erdoğan'dan Moody's'e: Bir operasyon da biz çekeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtan açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'yi çıldırtan açıklama Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor 'Alırsanız da kullanmayın' diyen ABD'ye cevap! 'Alırsanız da kullanmayın' diyen ABD'ye cevap! Erdoğan Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı Erdoğan Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması: Neşter vurabiliriz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması: Neşter vurabiliriz! Erdoğan'dan İnce'ye zor soru: Mitinge katılanlar CHP'li miydi? HDP'li miydi? Erdoğan'dan İnce'ye zor soru: Mitinge katılanlar CHP'li miydi? HDP'li miydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BEYAZ TV'de önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BEYAZ TV'de önemli açıklamalar 'Tecrübeli biri olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı seçim ikinci tura...' 'Tecrübeli biri olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı seçim ikinci tura...' Erdoğan'dan bir müjde de askerlere! Erdoğan'dan bir müjde de askerlere! Portakal 'Millet Kıraathanesi'nden rahatsız oldu Portakal 'Millet Kıraathanesi'nden rahatsız oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın Mahrur'u vurabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın Mahrur'u vurabiliriz Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması! Erdoğan'dan flaş OHAL açıklaması! Erdoğan: Muharrem İnce hazmedemiyor Erdoğan: Muharrem İnce hazmedemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Sahur Buluşmasında buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Sahur Buluşmasında buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünya çapında bir efsanedir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünya çapında bir efsanedir CHP'nin yeni skandalı ortaya çıktı! AK Parti'den kopya çekti CHP'nin yeni skandalı ortaya çıktı! AK Parti'den kopya çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'de Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'de Prompter algısı çöktü! Prompter algısı çöktü! İşte AK Parti'nin elindeki son seçim anketi! (4 Haziran 2018) İşte AK Parti'nin elindeki son seçim anketi! (4 Haziran 2018) Diyarbakır'dan Erdoğan'a büyük ilgi Diyarbakır'dan Erdoğan'a büyük ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'e de gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıra Kandil'e de gelecek Melih Gökçek Ankara seçim anketini açıkladı! Erdoğan açık ara önde Melih Gökçek Ankara seçim anketini açıkladı! Erdoğan açık ara önde

EnflasyonHastaneTürkiye CumhuriyetiTürkiyeJaponya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı