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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne için çıktın bu yola?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylardan biri 'Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz' diyor. Önce bu bayana sormak lazım sen ne için çıktın bu yola?" dedi.

Siyaset / 19 Haziran 2018 Salı 19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne için çıktın bu yola?
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in sözlerine ilişkin, 'Adaylardan biri 'Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz' diyor. Önce bu bayana sormak lazım sen ne için çıktın bu yola?' diye konuştu.

'Bunlarda modern bir dünya yok'

Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili Erdoğan, 'Bunlar hala kağnı döneminde kalmışlar, bunlarda modern bir dünya yok.' dedi.

'1 milyon 300 bin kardeşimize montaj diyorlar'

Erdoğan, 'Sandıktan çıkamayacaklarını anladıkça mızıkçılık yapıyor, Yenikapı mitingine laf ediyor, 1 milyon 300 bin kardeşimize montaj diyorlar.' ifadesini kullandı.

'Muhalefet millet iradesini yok saymaya çalışır'

'Muhalefet sandığın rengi belli olmaya başlayınca çamura yatma hesabı yapar.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Oylar çalınacak diyerek millet iradesini yok saymaya çalışır.' vurgusunu yaptı.

"Kandil'i terör örgütünün başına yıkmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." dedi.

"Pensilvanya'yı incitmemek için Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor"

Erdoğan, "Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor." şeklinde konuştu.

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