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Çankaya Evleri yaz boyunca açık olacak

Çankaya Belediyesinin 365 gün hizmet veren Çankaya Evleri yaz dönemi boyunca da çeşitli kurs ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Eğitim / 19 Haziran 2018 Salı 10:16
Çankaya Evleri yaz boyunca açık olacak

Çankaya Belediyesinin 365 gün hizmet veren Çankaya Evleri yaz dönemi boyunca da çeşitli kurs ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bayraktar, Sokullu, 100. Yıl, Esat, Maltepe, Cebeci Çankaya Evleri ve Çiğdem Çankaya Evi Hasan Ali Yücel Salonu yaz dönemi yetişkin ve çocuklar için çeşitli kurs programlarına kayıtlar başladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27'ye ulaşan Çankaya Evlerinde eğitim dönemi boyunca 26 bin kursiyere eğitim verildi.

Yaz dönemi boyunca da vatandaşların talebi doğrultusunda açılacak kurs programları da bu yönde şekillendi. Programa göre Cebeci Çankaya Evi'nde bilgisayar işletmenlik, giyim, mefruşat, kalıcı makyaj, temel makyaj, İngilizce, işaret dili, diksiyon, gitar, çocuklar için resim, satranç, drama ve gitar kursları verilecek. Maltepe Çankaya Evi'nde bilgisayar işletmenlik, diksiyon, işaret dili, İngilizce, Rusça, İspanyolca, yetişkin resim, çocuk gelişimi, çocuklar için satranç ve resim kursları verilecek. Esat Çankaya Evi'nde çocuk drama, örgü, modern dans, diksiyon, işaret dili, İngilizce, İspanyolca, çocuklar için satranç, resim, gitar, bağlama, yetişkin ritim, gitar, bağlama, yoga, pilates ve ud programları planlanırken, Çiğdem Çankaya Evi Hasan Ali Yücel Salonu'nda ise modern dans, yoga, pilates, resim, çocuklar için drama, yetişkin ritim dersleri verilecek. Bayraktar Çankaya Evi'nde modern dans, mefruşat, halk oyunları, işaret dili, resim, yetişkin bağlama, diksiyon, Braille Alfabesi, çocuklar için satranç, çocuk gitar, pilates, yoga, bağlama, giyim, Sokullu Çankaya Evi'nde dikiş, giyim, mefruşat, çocuk gelişimi, özel eğitim, İngilizce, resim, drama, işaret dili, diksiyon, bağlama, halk oyunları, çocuklar için drama, satranç, gitar, bağlama, resim, ritim, yoga ve 100. Yıl Çankaya Evi'nde de İngilizce, işaret dili, bağlama, yoga, diksiyon, internet kullanımı, ritim, ud, çocuklar için resim, işaret dili, drama, yoga, gitar, ritim kursları verilecek.

13 kişilik kontenjana ulaşıldığı takdirde açılacak kurs programlarının detayları ve kayıt için Çankaya Evlerine başvurmak yeterli olacak. Kaynak : İHA

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