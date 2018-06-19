Burhan Kuzu'dan İnce'ye: Rezillik

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim şarkısının orijinalinin bir Yunan türküsü olduğu ortaya çıktı. İnce'nin seçim şarkısı 60'lı yıllarda Pantelis Ginis tarafından stüdyoda kaydedilen Kalimnos adası balıkçılarının söylediği 'Dirlanda' adlı halk türküsünden esinlenmiş. Türkü ayrıca 70'li yıllarda Dalida dahil bir çok şarkıcı tarafından farklı dillere de çevrilmiş.



İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim şarkısını 'Rezillik' olarak nitelendirdi.



'KEŞKE BENİ ARASAYDIN'



Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İnce'yi hem eleştiren hem de ti'ye alan Kuzu, 'Muharrem İnce “İstanbul Geri Alınacak” sözleri ile başlayan Yunanca şarkının melodisini almış, kendisi için yazılan şarkıda kullanmış. Neresini düzeltirsin bu rezilliği. Şarkısının sözleri felaket! Yerli bir melodi bulamadın mı Muharrem Bey? Keşke beni arasaydın,uygun bir şey olurdu' ifadelerini kullandı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel