Başbakan'dan ABD'ye tepki

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yönelik F-35 kararına tepki gösterdi. Yıldırım, 'Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil' dedi.



'STRATEJİK ORTAKLIKI RUHUNA AYKIRI'



İzmir'de konuşan Başbakan Yıldırım, 'Karar talihsiz bir gelişme, Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı' dedi.



ABD senatosu F-35'leri Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen kanunu onaylamıştı. Ancak bu nihai karar değil.



'NATO İTTİFAKINA TEHDİT OLUŞTURMUYOR'



Senatodan geçen yasaya göre F-35 savaş uçakları ancak Türkiye'nin NATO ittifakına tehdit oluşturmadığının ABD Başkanı Donald Trump tarafından tescil edilmesi halinde teslim edilebilecek.