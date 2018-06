Bakan Soylu: Karayılan'a da haddini bildireceğiz!

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde düzenlenen mitingde konuşan Soylu, bu coğrafyada her seçimin kritik olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye destek vermesini istedi.



Türk milletinin terörizmle, anarşiyle, ekonomik ve siyasi krizlerle terbiye edilmeye çalışıldığını ancak milletin krizlerin hepsinden verdiği oyla çıkmayı bildiğini ifade etti.



Bakan Soylu, vatandaşlardan yapılan hizmetlerin kesintiye uğramaması için destek isteyerek, işlerin yarım bırakılmamasını istedi.



Terörle mücadelede önemli mesafeler alındığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



DAHA İŞİN FRAGMANINI GÖRDÜNÜZ



"PKK'nın belini kırdık. Dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Yarım bırakalım mı? Terör konusunda siz daha işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran'dan sonra neler neler yapacağız göreceksiniz. İslam'ı, Müslümanlığı istismar eden DEAŞ'la mücadeleyi yarım bırakalım mı? İrin akıtan, ülkemizi ABD'ye peşkeş çeken FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? İllet bir örgüt var. Son bir buçuk yıldır haddini bildirdik. DHKP/C ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? Bir derdimiz daha var. Avusturya’da Belçika’da, Hollanda’da üretiliyor. Ucuz şekilde üretip çocuklarımızı zehirlediler. Uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Ben polisimize ve jandarmamıza okulların önünde uyuşturucu satan görürseniz onların bacaklarını kırın dediğimde, bana demediklerini bırakmadılar. Yerden yere vurdular. O talimatı verdikten sonra bizim aslanlarımız 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını kodese tıktılar."



OK YAYDAN ÇIKTI ARTIK



Kandil'e yönelik operasyondan bahseden Soylu, "Ok yaydan çıktı artık. Kandil'e Türk bayrağı dikilecek. Yıllardır Kandil'i karargah olarak kullanan, yıllardır Kandil'i lojistik karargahı olarak kullanan, yıllardır Kandil'i Diyarbakır'ın, Mardin'in, Van'ın, Şırnak'ın üzerinde psikolojik karargah olarak kullanan bu Kandil’i, yerle yeksan edeceğiz. Orada Murat Karayılan'dan başlayarak, iğrenç iğrenç adamlar var. Onlara da bunlara haddini bildirdik." diye konuştu.



Türkiye'nin büyümesini devam ettireceğini söyleyen Soylu, yeni sistemle birlikte Türkiye'nin yatırım cenneti olacağını anlattı.