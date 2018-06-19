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Aydın'da Yolcu Otobüsü Devrildi!

Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi nedeniyle 45 kişi yaralandı Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

3. Sayfa / 19 Haziran 2018 Salı 04:13
Aydın'da Yolcu Otobüsü Devrildi!
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 45 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum-İstanbul seferini yapan Şaban Özdere'nin kullandığı bir seyahat firmasına ait 34 BM 8155 plakalı otobüs, Söke-Didim karayolu Yenidoğan Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Özdere dahil 45 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Bu kişiler, AKS ekiplerince kurtarıldı.

Daha sonra yaralılardan bazıları ambulanslarla Söke'deki Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine ve özel hastanelere kaldırıldı. Diğer yaralılar ise çevre ilçeler ile Aydın'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak : AA

PolisYenidoğanJandarma112 Acil Servis


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