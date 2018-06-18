Askeri konvoya roketatarlı hain saldırı

Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyü Aslanboğazı mevkiinde teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari ve Çukurca’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, teröristlerin roketli saldırı sonucu 6 askerin yaralandığını ve yaralı askerlerin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.



Kaynak : İHA