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Askeri konvoya roketatarlı hain saldırı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Köprülü köyünde teröristlerin askeri konvoya düzenlediği roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.

3. Sayfa / 18 Haziran 2018 Pazartesi 23:31
Askeri konvoya roketatarlı hain saldırı

Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyü Aslanboğazı mevkiinde teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari ve Çukurca’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, teröristlerin roketli saldırı sonucu 6 askerin yaralandığını ve yaralı askerlerin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Kaynak : İHA

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