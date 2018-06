Akşener'in Sabuncu olayı

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, 1999 yılında dönemin Başbakanı Tansu Çiller ile şuan İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener arasında yaşananları yazdı.



Övür, Akşener'in 1999 seçimlerinde listeye girmek isteyen iş kadını Nesime Aysel Sabuncu'dan para aldığını ve o dönemde Tansu Çiller'e ihanet ettiğini ifade etti.



2 MİLYON DOLAR NEREDE?



Akşener'in 1999 yılında iş kadını Nesime Aysel Sabuncu'dan alıann 5 milyon dolardan 2 milyon dolarının kaybolduğunu yazan Övür, olayı şöyle anlattı;



Yıl 1999... DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in başbakanlığı Meral Akşener'in de bakanlığı geride kalmış. Türkiye, 18 Nisan'da yapılacak genel seçime hazırlanıyor.



DYP'nin inişe geçtiği ama hâlâ umutların kesilmediği bir dönem... Aday belirleme konusunda Adana'da çok ilginç bir olay yaşanır. DYP'de önseçim yapılır ve milletvekili listesi şöyle oluşur:



İlk sıra Ali Antepüzümü, ikinci sıra Halit Dağlı, onları Durmuş Ali ve Ramazan Ağar izler. Fakat Genel Başkan Çiller devreye girer ve bu liste değiştirilir. Yeni liste şöyle oluşur: İlk sıra Halit Dağlı, ikinci sırada örgütün hiç tanımadığı ve yaptığı iş konusunda soru işaretleri olan sürpriz bir isim var; Nesime Aysel Sabuncu, üçüncü sırada Hadi Türkmen, dördüncü sıraya ise teşkilatın birinci seçtiği Ali Antepüzümü konulur.



Bu listeyi de teşkilat kabul etmez ve kıyamet kopar. Ama asıl gerginlik şu iddia nedeniyle yaşanır: İşkadını Nesime Aysel Sabuncu'nun, DYP'ye 5 milyon dolar vererek listeye girdiği söylenir. Parti çalkalanır. Başka iller de kazan kaldırır ve liste bir daha değişir.



Bu kez listede Sabuncu yoktur. Bu da Sabuncu'yu harekete geçir. Sabuncu, listeye girmek için verdiği parayı geri ister. Buna DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in şu cevabı verdiği söylenir:



'Parti adına alınan 3 milyon doları geri verelim, bu olayı kapatalım.' Ama işkadını Sabuncu, razı olmaz çünkü şöyle der: 'Ben 5 milyon dolar verdim, paramın hepsini istiyorum.' DYP bir kez daha çalkalanır.



Acaba iddia edilen o iki milyonu kim aldı? İşte bu soruyu bugün de sormamıza yol açan isim burada devreye giriyor. DYP'lilerin iddiasına göre o isim, Sabuncu'yu listeye aldıran Meral Akşener'di...





