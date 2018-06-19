USD (Alış - Satış) : 4,75 - 4,76 EURO (Alış - Satış) : 5,50 - 5,51

Akşener'e Kocaeli mitinginde AK Parti şoku!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Kocaeli’de düzenlediği miting esnasında partisinin Körfez İlçe Gençlik Kolları’ndan 40 kişi istifa ederek AK Parti’ye üye oldu.

Siyaset / 19 Haziran 2018 Salı 18:26
Akşener'e Kocaeli mitinginde AK Parti şoku!

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenirken partisinin Körfez İlçe Gençlik Kolları'ndan 40 kişi istifa etti.

İYİ Parti'nin son dönemde sergilediği hareketlerin düşüncelerini ve ülke için yapmış oldukları çalışmaları zedelediğini söyleyen 40 üye, istifa ettikten sonra AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı'na gelerek AK Parti'ye üye oldular.

İlçe teşkilatında istifa eden İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Zafer Avni Sakı'yı ve beraberindeki 39 üyeyi Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve partililer karşıladı. Körfez İlçe Teşkilatı'nda dağıtılan AK Parti Üye Başvurusu formlarının dolduran 40 İYİ Parti üyesi AK Parti'ye geçiş yaptı.



'İYİ NİYETİMİZE KARŞILIK VERMİYOR'

Geçiş sırasında konuşan İYİ Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Zafer Avni Sakı, İYİ Parti'nin seçim sürecinde sergilediği tutumun kendilerini partiden istifa etme düşüncesine ittiğini belirtti. Sakı, “Bundan 2 ay önce şahsıma teklif edilen İYİ Parti Körfez Gençlik Kolları Başkanlığını büyük memnuniyetle kabul etmiş bulunmaktaydım. Daha sonra burada bulunan arkadaşlarımla birlikte çalışmaya başladık. Ama biz milli değerlerimize sahip çıkmak, ülke refahına katkı sağlamak gibi fedakar bir düşünceyle çalışmalarımızı sürdürürken İYİ Parti'nin sergilemiş olduğu bazı tavırlarla bu iyi niyetimize karılık hizmet vermediklerini fark ettik. Bugün buradaki tüm arkadaşlarımızla birlikte şer odaklarının çevrildiğini gördük' dedi.

'200 GENÇ ARKADAŞIMIZLA BİRLİKTE AK PARTİ'YE GEÇECEĞİZ'

İstifaların yarın da süreceğini ifade eden Sakı, 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bizim iyi niyetlerimizi gördü. Ben ve arkadaşlarım istifa ettiğimizi belirtir, yarın yapılacak olan programda 200 genç arkadaşımızla birlikte AK Parti'ye geçiş yapacağımızı duyururum' diye konuştu. Kaynak : İHA

Meral Akşener çözüm süreci için sinyal verdi Meral Akşener çözüm süreci için sinyal verdi Akşener'e Kocaeli mitinginde AK Parti şoku! Akşener'e Kocaeli mitinginde AK Parti şoku! HDP'den Meral Akşener'e yeşil ışık! HDP'den Meral Akşener'e yeşil ışık! Akşener'e tepki gösteren kişiye darp Akşener'e tepki gösteren kişiye darp Meral Akşener çözüm süreci için sinyal verdi Meral Akşener çözüm süreci için sinyal verdi Alman Bild'ten Türkçe manşet! Alman Bild'ten Türkçe manşet!

Başbakan YardımcısıCumhurbaşkanıGençlik KollarıBelediye BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı