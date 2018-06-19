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18 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme işlemi tamam

ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı. Sonuçlar "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebiliyor.

Eğitim / 19 Haziran 2018 Salı 15:38
18 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme işlemi tamam

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı. Sonuçlar, 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden öğrenilebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, 'Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2018/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 19 Haziran 2018 tarihinde saat 15.15'den itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.' bilgisi paylaşıldı.

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için aday tercihleri ise 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında alınmıştı. 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için 123 bin 65 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

Kaynak : AA

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