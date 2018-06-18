Yalçın Akdoğan'ın acı günü

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada amcası Ahmetcan Akdoğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.



Yalçın Akdoğan şu açıklamada bulundu;



Sevgili amcam Ahmetcan Akdoğan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.



Cenazesi Salı günü öğle namazını müteakip Pendik Sahil camiinden kaldırılacaktır.



Yüce Rabbim merhameti ve lütfu keremiyle muamele etsin, mekanı Cennet olsun.

Sevgili amcam Ahmetcan Akdoğan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi Salı günü öğle namazını müteakip Pendik Sahil camiinden kaldırılacaktır.

Yüce Rabbim merhameti ve lütfu keremiyle muamele etsin, mekanı Cennet olsun — Yalçın Akdoğan (@Y_Akdogan) 18 Haziran 2018