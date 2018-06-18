AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın acı günü...
AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada amcası Ahmetcan Akdoğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yalçın Akdoğan şu açıklamada bulundu;
Sevgili amcam Ahmetcan Akdoğan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi Salı günü öğle namazını müteakip Pendik Sahil camiinden kaldırılacaktır.
Yüce Rabbim merhameti ve lütfu keremiyle muamele etsin, mekanı Cennet olsun.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Sevgili amcam Ahmetcan Akdoğan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.— Yalçın Akdoğan (@Y_Akdogan) 18 Haziran 2018
Cenazesi Salı günü öğle namazını müteakip Pendik Sahil camiinden kaldırılacaktır.
Yüce Rabbim merhameti ve lütfu keremiyle muamele etsin, mekanı Cennet olsun