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Yalçın Akdoğan'ın acı günü

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın acı günü...

Güncel / 18 Haziran 2018 Pazartesi 15:49
Yalçın Akdoğan'ın acı günü

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada amcası Ahmetcan Akdoğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yalçın Akdoğan şu açıklamada bulundu;

Sevgili amcam Ahmetcan Akdoğan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi Salı günü öğle namazını müteakip Pendik Sahil camiinden kaldırılacaktır.

Yüce Rabbim merhameti ve lütfu keremiyle muamele etsin, mekanı Cennet olsun.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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