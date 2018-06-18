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Vatandaş yüzmeye devam etti

Adana’nın Karataş ilçesinde 3 kuzeni ile denize girip bir daha çıkamayan 15 yaşındaki çocuğu bulmak için dalgıç polisler aramalarına devam ederken, vatandaşların ise aldırmadan yüzmesi dikkat çekti.

3. Sayfa / 18 Haziran 2018 Pazartesi 09:08
Vatandaş yüzmeye devam etti
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Edinilen bilgiye göre, akrabalarıyla beraber Adana'dan Karataş ilçesine gelen Hüseyin Çoban (15), kuzenleri Mert, İbrahim ve Yusuf Çoban dün öğleden sonra serinlemek için Orman Altı Plajında denize girdi. Ancak hava rüzgarlı olduğundan deniz de aşırı derecede dalga olunca biraz açılan Hüseyin Çoban boğulma tehlikesi geçirdi. Akrabaları Hüseyin Çoban'ı kurtarmak istedi. Ancak kendileri de boğulma tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar hemen denize girip 3 kuzeni çıkardı. Ancak Hüseyin Çoban bir süre sonra denizde gözden kayboldu.

Vatandaşlar durumu polise bildirdi

Sualtı polisleri, Hüseyin Çoban'ın kaybolduğu yere dalış yaparak arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarında Hüseyin Çoban'a ulaşılamadı. Denizin dalgalı olması ve Hüseyin Çoban'ın kaybolduğu yerin kayalık olması nedeniyle arama çalışmasına ara verildi.

Dalgıç polisler aramalara bu sabah tekrar başladı.

Sahil güvenlik ise arama yapılan yerde güvenlik önlemi aldı. Dalgıç polis arama yapıp 15 yaşındaki çocuğu bulmak isterken vatandaşların da hiçbir şey olmamış gibi denizde yüzmeye devam etmesi dikkat çekti. Kimi vatandaşın ise tam çocuğun kaybolduğu yerde yüzmesi polisin de yaptığı aramaları zorlaştırdı. Polisin çocuğu bulmak için denizdeki araması devam ediyor. Kaynak : İHA

Boğulma Tehlikesi


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