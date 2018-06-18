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Vasiyeti ortaya çıktı, yerine getirildi!

Genç kadının ailesi tarafından...

Sağlık / 18 Haziran 2018 Pazartesi 17:00
Vasiyeti ortaya çıktı, yerine getirildi!

Antalya'da özel bir bankada çalışan 28 yaşındaki Duygu Özmen Longa, 12 Haziran'da geçirdiği trafik kazasının ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kadının burada yapılan tüm müdahalesine rağmen 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

AÜ Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzman Nilgün Bilal, Duygu Özmen Longa'nın ailesiyle organların bağışlanması noktasında bir görüşme yaptı. Organlarının bağışlanması noktasında vasiyeti olduğu da öğrenilen Longa için hazırlık yapıldı. Longa'dan alınan kalp, 2 böbrek, karaciğer ve korneaları aynı hastanede organ ve doku bekleyen hastalara nakledildi.

Duygu Özmen Longa'dan alınan kalp AÜ Hastanesi'nde acil bekleme sırasında olan 14 yaşındaki Mürüvvet Gül Fendal'a, Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından nakledildi. Karaciğer 56 yaşındaki Kadri Altunkök'e, böbrekler ise 50 yaşındaki Şükrü Harman ve 45 yaşındaki Mustafa Kaya'ya AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından nakledildi. Kornealar ise iki hastaya nakledildi.



'4 kişiye yaşam oldu'

Süreci baştan sona başarıyla yöneten Koordinatör Nilgün Bilal, “ Arife günü Duygu hanım birkaç gün önce geçirdiği kaza nedeniyle beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları ile görüştüğümüzde Duygu'nun hayattayken organ bağışında olumlu tutumu olduğunu söylediler. Duygu hayattayken aile içindeki bir konuşmasında “ Bende hayatımı kaybettiğinde organlarımı bağışlayın” demiş. Ve bayram günü akşama kadar nakilleri gerçekleştirdik. Bayramda aile için acı oldu ama 4 kişiye yaşam oldu Duygu. Yapılabilecek en güzel hatırayı bıraktılar Duygu adına. Verdikleri canlarla inşallah aile biraz daha teselli, bulurlar” dedi.

Organ bağışı kararı ve vasiyetin çok önemli olduğunun altını çizen Bilal, toplumda her bireyin organ nakli konusunda olumlu bir tutum içinde olmasını istedi. 
Kaynak : İHA

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