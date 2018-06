Türkiye depreme hazırlıksız yakalanabilir

Doğal afetler arasında en çok rastlananlardan biri olan deprem, meydana geldiğinde geride ağır hasarlar bırakabiliyor. Depremin verebileceği bu zararları azaltmak için ise sigorta yaptırılması mümkün olabiliyor. Zorunlu deprem sigortası olarak da bilinen DASK, konutların depreme karşı sigortalanarak güvence altına alınmasını amaçlıyor. Vatandaşların da sigorta yaptırma konusunda bilinçli olmaları gerekiyor. Konuyla ilgili sigortacı Ahmet Kabayel, zorunlu olmasına rağmen DASK yaptırmayanlara bir yaptırım uygulanmadığını vurguladı. Kabayel, 'Benim gördüğüm kadarıyla geçenlerden yayınlanan deprem haritası ile sigorta yapımında bir değişiklik olmadı. İnsanlarda bana bir şey olmaz düşüncesi var. 1999 depreminden sonra DASK zorunluluk haline geldi. Mesela Van depreminde DASK sigortası yaptırmış olanlar, devleti beklemeden paralarını aldılar. DASK sigortasını yapmış olanlar şirketin vermiş olduğu teminatlardan yararlandılar. Şu an da yasal olarak Doğal Afet Sigortası zorunluluğu vardır. Yaptırmayana herhangi bir yasal yaptırımı yoktur. Biz bunları devlet adına satıyoruz. Bunlardan komisyon alıyoruz. Biz burada uyarladığımız zaman vatandaşlar tamam diyor ama ondan sonra gelmiyorlar. Bu durumu en iyi bilenler Avrupa'dan gelen insanlar. Geldikleri yerde zorunlu olduğu için, geldikleri zaman hemen yaptırıyorlar. Onlara anlatmaya gerek kalmıyor' diye konuştu.



'Küçük paralar ile büyük riskleri ortadan kaldırabilirsiniz'



DASK olmadan tapu alınamadığını ifade eden Kabayel, 'Vatandaş tapuyu alana kadar yaptırıyor ondan sonra yaptırmıyor. Her yıl yenilenmesi gereken bir sigorta bu. Sistem olarak aslında çok iyi bir sistem, devletin yükünü hafifletiyor. Küçük paralarla büyük riskleri ortadan kaldırabilirsiniz. Diğer ülkeler bunun bilincine varmış ama bizim ülkemizde henüz oturmuş bir düzen değil' dedi.



'Sigorta demek risk zamanında devreye girmek demektir'



Son olarak DASK yaptırma konusunda vatandaşların bilinçli olmadıklarını aktaran Kabayel şunları söyledi:



'DASK sigortası, deprem esnasında oluşabilecek bina üzerinde oluşan hasarın izolesi içindir. Burada can kaybı olursa ödeme yapmaz. Sadece inşaat maliyet bedeli üzerinden oluşan hasarı öder. O da eksper tarafından tespit edilir. Onun verdiği oran üzerinden ödeme yapılır. İnşaatın bürüt metre kare üzerinden hesaplanır. Hesaplama ücretlerini devlet belirler. Ortalama 100 metre kare olan Eskişehir için deprem sigorta bedeli, 130-140 lira arasındadır. Aylık 10 lira civarı ücrete tekabül eder. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli değil. İnsanlara sigorta gereksiz gibi geliyor. Sigortayı çöpe, boşa atılmış para gibi görüyorlar çünkü deprem riskinin az olması insanlarda bunun bir işe yaramayacağı hissiyatı oluşturuyor. Gereksiz görüyorlar ama sigorta demek risk zamanında devreye girmek demektir. Tahminen 10 kişiden 3'ü yaptırıyor. Tabii bunu da elektrik ve su zorunluluğu olduğu için yapıyorlar.' Kaynak : İHA