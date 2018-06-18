Türk askeri Menbiç'in dış mahallelerine girdi

Ankara ile Washington arasında yapılan anlaşmadan sonra, Türk ordusu Menbiç kırsalına giriş yaptı.



Sacur nehri hattında konuşlanan Türk askerleri, bölgede devriyeye başladı.



Önce DEAŞ, sonra PKK işgal etmişti



YPG/PKK, nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Arapların oluşturduğu Suriye'nin Halep iline bağlı Menbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.







Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.







3 aşamalı yol haritası



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'de 4 Haziran'da yaptıkları görüşmede Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek yol haritasını onaylamıştı.







Menbiç'e yönelik üç temel aşamadan oluşan yol haritasının ilk aşamasında ön hazırlık çalışması yapılması, ikinci aşamada PYD/YPG/PKK'nın yerel yapılardan Türkiye ile ABD'nin iş birliğiyle çıkarılması, son aşamada ise Türk ile ABD müşterek askeri devriyelerinin güvenliği ve istikrarı sağlaması hedefleniyor.







Yol haritasının tamamlanmasının ardından bölgede durumun istikrara kavuşmasıyla Menbiçlilerin evlerine dönmeleri de sağlanacak.

