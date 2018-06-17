Samsun'da doktora ve güvenlik görevlisine şiddete Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Samsun'da özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisi darbedildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın zanlısı, tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde bir gece kulübünde çıkan kavga sonucu yaralananlardan bazıları özel bir hastaneye geldi.



Burada kavgayı sürdürerek hastanede görevli doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım'ı darbederek kaçan zanlılar Berkant S, Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman K. polis tarafından gözaltına alındı.



Özel hastanenin olay sonrası Sağlık Bakanlığına beyaz kodla durumu ileterek bir süre hasta kabulünü durdurduğu öğrenildi.



Yaşanan kavga hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Yaralanan doktor ve güvenlik görevlisi ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Doktorun burnunun ve uyluk kemiğinin kırıldığı öğrenildi.



Gözaltına alınan zanlılar savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.



Yapılan itirazın ardından tekrar gözaltına alınan zanılardan daha önce önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı da tespit edilen Berkant S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 zanlı serbest bırakıldı.





"ŞİDDET KARŞILIKSIZ KALMADI"



Bakanlık'tan doktora ve güvenlik görevlisine saldırıyla alakalı olarak şu açıklamada bulunuldu:



"Kendini bilmez magandaların Samsun’da bir özel hastanede doktor ve güvenlik görevlilerine karşı uyguladığı şiddet karşılıksız kalmadı.



Savcılık yeniden harekete geçerek tekrar göz altı ve tutuklama kararı verdi.





Kamuoyunun ve sağlık camiasının tepkisini çeken ve infiale neden olan olay şöyle gelişti: Samsun’da bir gece klübünde çıkan tartışma kavgaya dönmüş ve yaralananlar olmuştur. Yaralıların Samsun’da özel bir hastaneye naklinden sonra, tartışma ve kavgayı hastanede de sürdürmek isteyen magandalar, önce hastanenin güvenlik görevlileri tarafından “Adı geçen yaralıların hastanede olmadıkları” söylenerek uzaklaştırılmıştır, ancak daha sonra aynı kişiler hastaneyi tekrar basmışlardır.



Magandaların uyguladıkları şiddet sonucu hem güvenlik görevlileri hem de doktor yaralanmıştır. Doktorun daha sonra yapılan muayene ve tedavisinde burnunun ve uyluk kemiğinin kırıldığı tespit edilmiştir.



Polisin müdahalesi üzerine magandalar gözaltına alınmış, ancak daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmıştır. Şiddet olayının vuku bulması kadar, zanlıların serbest bırakılması kamuoyunda oluşan infiali artırmış ve bunun üzerine harekete geçen savcılık yeniden zanlıları gözaltına almıştır.



Zanlılardan bir tanesi, daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığının tespit edilmesinden sonra tutuklanmıştır. Yaralı doktor ve güvenlik görevlilerinin genel sağlık durumları iyidir.



Kendilerine geçmiş olsun diyor, bu tür şiddet olaylarının tekrarlanmaması dileği ile bu müessif hadiseyi kınıyoruz."

