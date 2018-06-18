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Ramazan sonrası beslenmede 5 altın öneri

Diyetisyen Yunus Baş, vücut sağlığı için Ramazan sonrası yapılması gerekenleri sıraladı. Baş, "Yatma saatinden 3-4 saat öncesinde yemek yeme işleminin sonlandırılması gerekir” dedi.

Sağlık / 18 Haziran 2018 Pazartesi 11:15
Ramazan sonrası beslenmede 5 altın öneri

Diyetisyen Yunus Baş, Ramazan sonrası yapılması gereken 5 altın öneride bulundu. Baş, “Ramazan ayı boyunca düzensizleşen yemek yeme alışkanlığını yoluna koymak aslında çok basit. Ramazan'dan sonra bayram boyunca yenilen tatlılar da vücuda kilo olarak geri dönüyor. Uzmanlar, vücut dengesinin birkaç basit tüyoyla yeniden dengeye koyulabileceğini belirtiyor” dedi.

“GECE YEMEĞİ ALIŞKANLIĞINA DİKKAT”

Gece yemeği alışkanlığı hakkında uyaran Diyetisyen Baş, “Sahurdan kalan gece yemek yeme alışkanlığının devam etmesi Ramazan ayı sonrası kilo problemi oluşturabilir. Yatma saatinden 3-4 saat öncesinde yemek yeme işleminin sonlandırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“SU İÇMEYİ UNUTMAYIN”

Oruç dolayısıyla ara verilen gün içerisinde su içme alışkanlığının yeniden kazanılması gerektiğine vurgu yapan Baş, “Ramazan ayında gün içinde su içmemek, Ramazan ayı sonrasında da su içmemizi unutturabilir. Bunun için suyumuzu gözümüzle görebileceğimiz yerlere koymak veya hatırlatıcı uygulamaları kullanmak faydalı olabilir” dedi.

“DÜZENLİ YÜRÜYÜŞLER VÜCUT KURTARIR”

Sindirimi kolaylaştırmak için yürüyüş ya da koşu yapılmasını tavsiye eden Diyetisyen Baş, “Ramazan ayında acıkmamak veya susamamak için serin ve kapalı mekanlarda hareketsiz kalmak Ramazan ayı sonrasında da alışkanlık haline gelirse kilo problemleri de ortaya çıkacaktır. Yaz aylarında sabah veya akşam saatlerinde orta tempolu yürüyüşler veya düzenli egzersiz kilo kontrolü sağlamada faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

“KAHVALTIDA TERCİHLERE DİKKAT”

Kahvaltıda karbonhidrat içeren besinlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Yunus Baş, “Beslenmenin olmazsa olmazı sağlıklı bir kahvaltıdır. Kahvaltıda poğaça, simit gibi yağ ve karbonhidrat deposu besinler yerine zeytin, peynir, yumurta gibi besin değeri yüksek ürünler tercih edilmelidir” diyerek kontrolsüz yeme alışkanlığı konusunda şu uyarılarda bulundu: “Ramazan ayından uzun süre aç kalınması bir alışkanlığa dönüşürse, ilk öğünde kontrolsüzce yemek yeme ve tatlı krizleri gibi problemleri ortaya çıkartacaktır. Bu problemlerin önüne geçebilmek için öğün saatlerini dengeli ve sağlıklı bir şekilde ayarlamak gerekir.”

Kaynak : İHA

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