İzmir'de Günbatımı keyfi

“Günbatımı Konserleri” kapsamında birbirinden ünlü isimler, kentin farklı noktalarında konser vermeye devam edecek. Caz ve blues müzisyenleri arasında hızlı bir yükseliş gösteren genç sanatçı Evrencan Gündüz, bu akşam Göztepe Denizatı Heykel alanında, son dönemlerin başarılı rock gruplarından Yüksek Sadakat 19 Haziran'da Alsancak Vapur İskelesinde ve rock müziğin öncü kurucu gruplarından Moğollar ise 20 Haziran'da Bostanlı Günbatımı Seyir Terasında saat 20.30'da sahne alacak. Kaynak : İHA