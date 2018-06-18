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İsveç'te saldırı: Yaralılar var

İsveç'in Malmö kent merkezinde ateş açıldı. Yaralıların olduğu ifade ediliyor

Dünya / 18 Haziran 2018 Pazartesi 22:24
İsveç'te saldırı: Yaralılar var

İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İsveç polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre olayda en az 4 kişi yaralandı. Görgü tanıkları saldırının otomatik silahla yapıldığını söyledi. Saldırgan kaçtı. İsveç polisi saldırı ile ilgili terör ifadesini kullanmadı.

SALDIRI KUTLAMALAR SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.

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