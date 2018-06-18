USD (Alış - Satış) : 4,72 - 4,72 EURO (Alış - Satış) : 5,47 - 5,48

İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişin tarihi açıklandı

29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk uçağın ne zaman ineceği kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olacağı uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na inen ilk uçak olacak. İniş için tüm hazırlıklar bu doğrultuda yapılırken Yeni Havalimanı'nın sessiz konseptte hizmet vereceği de belirtildi.

Ekonomi / 18 Haziran 2018 Pazartesi 18:01
İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk inişin tarihi açıklandı

İstanbul Yeni Havalimanı'na tarihi iniş 21 Haziran perşembe günü gerçekleşecek. Bu inişin gerçekleşmesi dev merkeze inen ilk uçak olarak Türk havacılık tarihine geçecek. Hazırlıklar da 21 Haziran gününe göre yapılmaya başlandı.

3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ışıklandırması yapılan pistin seyrüsefer cihazlarının testi de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı. Yapılan kontrollerde sistemlerin düzgün çalıştığı ve pistin iniş ve kalkışlara uygun olduğu görüldü. Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 90.5'i de tamamlandı.

SESSİZ HAVALİMANI OLACAK

Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı 'sessiz havalimanı' konseptiyle hizmet verecek. Bazı istisnalar dışında uçağa biniş kapısında anons yapılmayacak.Gidiş seferleri uçak kapısında anons başına en fazla 3 çağrı ile sınırlı olacak.

Genel olarak, anonslar sadece İngilizce veya Türkçe dilinde olacak. Ancak, belirli bir uçuş / rotadaki yolcuların İngilizce veya Türkçe anlamadığı durumlarda, diğer dillerde anons yapmaları talep edilebilecek.Kalkış kapısı açıklanmış olan kapıdan farklı/değişmiş ise kalkış anonsları (en fazla 3 anons/ kalkış) yapılabilecek.

Kişisel anonslar da ise gidiş için en fazla 5 yolcu için anonsların yapılmasına izin verilecek.Özel durumlarda (bir yolcunun rotası değişirse, kayıp eşya vb.)halde bu anonslara izin verilecek.
Kaynak : Habertürk

İngilizceKayıp Eşya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı