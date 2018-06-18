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iPhone fiyatları düşmeye başlıyor!

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, daha uygun fiyatlarlarla kullanıcıları cezbetmeyi hedefliyor.

Teknoloji / 18 Haziran 2018 Pazartesi 12:09
iPhone fiyatları düşmeye başlıyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan üreticiden sızan haberlere göre Apple; 2018 yılının Eylül ayında piyasaya süreceği bazı modellerde OLED ekran yerine LCD ekran mimarilerinden yararlanacak. Böylece üretim maliyetleri önemli ölçüde düşecek ve pek çok kişi daha uygun fiyatlarla, Apple cihazlarına ulaşabilecek.

Apple elbette bu yıl içerisinde de OLED ekran mimarisinden faydalanacak ama söz konusu seriye LCD panelli ekranları da ekleyecek. Bilindiği üzere OLED ekranla donatılmış akıllı telefon iPhone X, anayurdunda 999 dolar yani yaklaşık 4600 TL'lik fiyata sahipti. Ancak LCD ekrana sahip Apple iPhone 8, 699 dolarlık fiyat etiketine sahipti. Yine de Büyük Elma, iki modelde de istediği satış rakamlarını elde edememişti.

OLED ekranların, LCD ekranlara göre daha ince bir tasarım ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip olduğunu söylememiz bile gerek yok. Yine de bu tür teknolojiler Apple'ın üretim maliyetlerini tepeye taşıyor. Amerikalı üretici, bu tür panelleri; en büyük rakipleri LG ve Samsung'dan edinmek zorunda.

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