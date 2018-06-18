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Herkesin gözü önünde, kurşun yağmuruna tutarak öldürüp, kaçtı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 18 Haziran 2018 Pazartesi 18:23
Herkesin gözü önünde, kurşun yağmuruna tutarak öldürüp, kaçtı

Olay, Akyazı ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cihat Turhan sanayi sitesi içerisinde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın mermi yağmuruna tuttuğu Turhan, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerini güvenlik çemberiyle kapatan polis ekipleri inceleme yaptı. Olay yerinde 7 boş kovan bulan ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Kaynak : İHA

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