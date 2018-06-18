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HDP'nin Kızıltepe ve Nusaybin mitingleri de boş kaldı

Mardin’de geçtiğimiz günlerde Türk bayrakları ile protesto edilen HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’a bir tepki de kendi seçmenlerinden geldi. Mardin’de Nusaybin ve Kızıltepe ilçesinde HDP adaylarının düzenlediği mitingde alanlar boş kaldı.

Siyaset / 18 Haziran 2018 Pazartesi 22:35
HDP'nin Kızıltepe ve Nusaybin mitingleri de boş kaldı

Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerini en çok oy aldığı merkezler olarak gören HDP, meydanları doldurmadı. Verilere göre geçmiş yıllarda 10-15 bin katılım sayısı olan ilçelerde bu yıl katılımcı sayısı bini geçmedi.

Mardin Emniyetinin geniş güvenlik önemleri aldığı mitinglerde HDP seçim vaatlerini seçmenlerine sıraladı. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve adayların katılımı ile yaklaşık 600 kişiyle başlayan miting bin kişi ile sonlandı. 2015 yılında aynı meydanda düzenlenen mitinge yaklaşık 10 bin kişilik bir kalabalık katılmıştı.

ON BİNLERDEN GERİYE KALAN 700 KİŞİ OLDU

Kızıltepe ilçesinde de miting düzenleyen HDP'liler aynı hüsranı burada da yaşadı. 2015 verilerine göre yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı mitinge bu yıl yaklaşık 7 yüz kişi katıldı.

MEYDANLARI DOLDURAMADI

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partiler meydanları doldurarak partililerine seslenirken bölgede geçmiş seçimlerde aldığı yüksek oylar ile yüzde 82 ile birinci parti konumunda olan HDP'nin alanlarının boş olması dikkat çekiyor.



Kaynak : İHA

MilletvekiliMithat Sancar


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