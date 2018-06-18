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GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi.

Siyaset / 18 Haziran 2018 Pazartesi 14:10
GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

Türkiye seçim haftasına girdi.

24 Haziran'da sandık başına gidecek millet, ülkenin kaderini belirleyecek.

Kamuoyu araştırma şirketleri de, siyasi partiler gibi çalışmalarına hız verdi.

Seçimlere ilişkin son verilen GENAR'dan geldi.

GENAR Başkanı İhsan Aktaş; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın en az yüzde 51 alarak ilk turda seçimleri kazanacağını söyledi.

Aktaş, elindeki son verilere göre; HDP'nin barajı geçmesi durumunda bile Cumhur İttifakı'nın tek başına iktidara geleceğini söyledi.

BİRİNCİ TURDA İŞ BİTER

Akşam gazetesine konuşan İhsan Aktaş, 'Geçtiğimiz dönemlerde kritik birkaç seçim atlattık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 51 küsur bir oy vardı Erdoğan'ın almış olduğu ve o seçimi kazandı. Referandumda da 50 üzerinde bir bantta bitti. Referandum zor bir meseleydi. Bir ülkenin 100 yıllık alışkanlığını değiştiriyorsunuz. AK Parti bunu başardı. Şimdi Cumhurbaşkanı oyu düşse nereye kadar düşer. Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy alt baremdir. Bu anlamda birinci turda iş biter.' diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirten Aktaş, 'Bu da normal almış oldukları vekile göre en az 20-30 avantaj demek. Meclis aritmetiği AK Parti'nin tek başına iktidar olacağı bir aritmetik ortaya çıkarır. B Bugünkü elimizdeki veriler bunu gösteriyor. HDP barajı geçse bile tek başına alacaktır.' diye sözlerini sonlandırdı.
Kaynak : Akşam

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