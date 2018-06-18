FETÖ'nün kirli tezgahı deşifre oldu

Habertürk yazarı Oray Eğin bugünkü yazısında önemli bir açıklamada bulundu.



FETÖ'cülerin Ahval isimli bir site kurduğunu iddia eden Oray Eğin terör örgütünün kendilerine meşruiyet kazandırmak için herkese yüksek paralarla iş teklif ettiğini ileri sürdü.



Eğin, iş tekliflerini de FETÖ'cü olmayan ama FETÖ yüzünden yurtdışına kaçan isimlerin yürüttüğünü ifade etti.



Oray Eğin'in yazısındaki o bölüm;



FETÖ'NÜN ÜCRET TARİFESİ



FETÖ'cülerin kurduğu Ahval isimli site kendilerine meşruiyet kazandırmak için herkese uzanıyor, iş teklif ediyor. Basında işsizliğin yaygınlaştığı, maaşların azaldığı bir ortamda tarifeleri de kimilerinin iştahını kabartıyor.



Haber için 250 dolar, yazı için 150 dolar ödüyorlarmış... 4.70'le çarpın işte, maaş gibi... Dolarlı değirmenin suyu hâlâ nereden geliyor, nasıl böyle bonkörce harcıyorlar merak ediyorum.



Ahval için iş tekliflerini de görünürde FETÖ'cü olmayan ama FETÖ yüzünden yurtdışına kaçan isimler yürütüyor. Dolarla gazetecileri kandırıp kendilerine muhalif platform süsü veriyorlar.



Hep aynı FETÖ taktiği kısacası. Kendilerini 150 dolara FETÖ'ye alet edenler utansın.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel