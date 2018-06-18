Fatih’te hayvanseverleri ayağa kaldıran olay

Seyitömer Mahallesi Altımermer Caddesi'nde bir apartmanın önünde park halindeki bir otomobilin altında bir sokak kedisinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelendi. Otomobile yaklaşarak kedinin yanına gelen çevre sakinleri gördükleri manzara karşısında adeta şoka uğradılar. Kedinin otomobil çarpması sonucu ölmüş olabileceğini sanan çevre sakinleri kedinin derisinin büyük bir bölümünün yüzülerek soyulduğunu gördüler. Durumu polis ve belediye ekiplerine bildiren çevre sakinleri ölen kediyi yakındaki boş bir alana gömdüler. Öte yandan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, inceleme başlattı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ve Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek çevredekilerden bilgi aldı.



GELDİĞİMDE KEDİ YOKTU'



Kediyi otomobilinin altında ilk olarak gördükten sonra polis ve belediyeye haber verdiğini söyleyen Kamil Kalyoncu, Bir kediyi yüzmüşler gelin bunu arabamın altından kaldırın dedim. Olur dediler not aldılar. Dün akşam 12.00'de baktım kedi duruyor. Bugün öğlen 12.00'ye kadar kedi o şekilde duruyordu. En son işe gitmek zorundaydım arabamı çıkarttım gittim. Geldiğimde yoktu, kedi alınmıştı' diye konuştu.



BELDEN AŞAĞI KISMININ KOMPLE YÜZÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK'



Kedinin bulunduğu yerdeki işyerinin sahibi Yusuf Ünal ise sabahleyin dükkanı açtıklarında bir aracın altında kediyi gördüklerini ifade ederek, Biz ön taraftan baktığımızda kedinin ezilmiş olduğunu düşüktük. Ama arabayı geri çektikten sonra derisinin yüzülüp soyulduğunu gördük. Belden aşağı kısmının komple yüzüldüğünü gördük. Belki hayvan yapmıştır ama sanmıyorum bir insan eliyle yapılmış gibi gözüküyor. Kediyi burada gün içinde görüyorduk. Salam, su veriyordum. Hatta bir gün önce de mevzu olmuştu. Hep burada durunca kediyle konuşuyordum diyordum ki, 'İleride kasap var oğlum. Kasaptan al falan' diyordum' kediye müşteri de bana demişti 'kiminle konuşuyorsun', 'kediye yol tarif ediyorum' falan öyle gülüşmüştük' dedi.



'MUTLAKA BİR İNSAN ELİ DEĞMİŞ'



Kedinin kızgın yağ yada zift benzeri bir madde ile öldürülmüş olabileceğini belirten Veteriner Tuğrul Arıtı, Derinin tamamen eriyip vücuttan kopmasına sebebiyet verecek bir travma yaşamış bu kedi. Bilekten aşağısı dediğimiz kısımda hala deri duruyor. Kaburgalardan yukarısı kafaya doğru olan kısım duruyor. Ama kaburgalardan ayak bileklerine kadar olan kısım tamamen soyulmuş. Mutlaka bir insan eli değmiş üzerine bir şey dökülmüş. Bir şey atılmış. Deri takip edilmiş. Deri çürüyecek yok olacak bir şey değil. Deri vücuttan ayrıldıktan bir insan eliyle sonra deri alınıp atılmış. Çünkü dokular ve kaslar bir anatomi dersindeki kadavranın görüntüsü kadar sağlıklı bir şekilde görünüyor. Mutlaka bir insan eli değmiş. şeklinde konuştu.



GÖRDÜĞÜM EN AĞIR VAKA'

Arıtı, olayı 'Bir hayvan yapmış olabilir mi?' şeklindeki soruya ise, Başka bir hayvan bu şekilde birşey yapamaz. Şehrin göbeğinde bir kediye bunu yapabilecek bir kurt, domuz, ayı, çakal, tilki yok. Bunu yapabilecek yegane vahşi yaşadığımız coğrafyada insan. 9-10 yıllık hekimim bu gördüğüm bir insan eliyle en ağır vaka. Şimdiye kadar ki vakalar kedine bali dökmüş gitmiş, köpeğe tecavüz etmiş gitmiş, yakmış gitmiş ama bu farklı bir şey' diye konuştu.