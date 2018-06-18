Fatih Portakal'dan takipçilerine siyasi mesaj!

Her fırsatta hükümeti eleştiren Fox TV haber sunucusu Fatih Portakal bu kez de sosyal medya hesabından algı operasyonuna imza attı.



Twitter'dan açıklama yapan Portakal 'Günaydın, umarım değişimle sonuçlanan bir hafta olur. #değişimiyidir' diyerek takipçilerine siyasi mesaj verdi.



YALAN HABER YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI



Şehir hastanelerinin büyük olmasından şikayetçi olan Fatih Portakal'ın bunu ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıkmış Portakal hakkında ‘Devlet organlarını aşağılama', ‘Hakaret' ve ‘İftira' suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.







Günaydın, umarım değişimle sonuçlanan bir hafta olur. #değişimiyidir — fatih portakal (@fatihportakal) 18 Haziran 2018