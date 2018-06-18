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Fatih Portakal'dan takipçilerine siyasi mesaj!

Fatih Portakal algı operasyonlarına devam ediyor...

Televizyon / 18 Haziran 2018 Pazartesi 10:47
Fatih Portakal'dan takipçilerine siyasi mesaj!

Her fırsatta hükümeti eleştiren Fox TV haber sunucusu Fatih Portakal bu kez de sosyal medya hesabından algı operasyonuna imza attı.

Twitter'dan açıklama yapan Portakal 'Günaydın, umarım değişimle sonuçlanan bir hafta olur. #değişimiyidir' diyerek takipçilerine siyasi mesaj verdi.

YALAN HABER YAPTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şehir hastanelerinin büyük olmasından şikayetçi olan Fatih Portakal'ın bunu ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıkmış Portakal hakkında ‘Devlet organlarını aşağılama', ‘Hakaret' ve ‘İftira' suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaFatih PortakalYalan Haber


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