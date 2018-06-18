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Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii binasında gerçekleşen buluşmada, çok sayıda gencin sorusunu yanıtladı.

Güncel / 18 Haziran 2018 Pazartesi 23:21
Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesinde gençlerle buluşuyor. Cumhurbaşkanı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii binasında gerçekleşen buluşmada, çok sayıda gencin sorusunu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'SAVUNMA SANAYİİNDE YÜZDE 65'E ÇIKTIK'

Biz savunma sanayiinde yüzde 20'den 65'e çıktık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretir hale geldik. Hedef çok daha ileri gidebilmek ve bu başarılarımıza yeni başarılar ilave etmek suretiyle savunma sanayiinde kendimize yetebilme dışında ihracatta çok ciddi girdiler sağlamak.



'NERELERDEN NERELERE GELDİK'

Nerelerden nereye geldik. Temennim odur ki sizlere şu anda üretim bandında olanları gezdirmek isterim. Burada 24 saat mesai var. Kapılarda dileniyorduk, ne olur bana bir tane helikopter ver. Nereden nereye geldik. Şimdi biz bunu aştık.



'MİLLİ TEKNOLOJİDE İLK ADIM BUNLAR'

Bunlar bizim medar-ı iftiharımız tabii. ATAK, HÜRKUŞ. Bunlar bize yeterli mi? Değil tabii. Ama önemli olan ilk adım. Daha da ilerleteceğiz tabii. Milli teknoloji hamlesinde ilk adım bunlar. Bundan sonra ileri teknolojiye doğru gideceğiz.

'126 ADET BİLİM MERKEZİ AÇTIK'

16 yılda biz hükümetimiz olarak 126 adet bilim ve sanat merkezi açtık. Şimdi bunun çok daha ilerisini Haliç'te açıyoruz. Haliç'teki tersaneyi buna dönüştüreceğiz. İstanbul Rami Kışlası'nı aynı şekilde kütüphaneye dönüştürüyoruz.



YERLİ OTOMOBİL

(Yerli otomobil) 2022 hedefimiz. 2022'de biz kendi yerli, milli bu dediğim araçlarımızı inşallah ülkemizde göreceğimiz gibi dünya piyasalarına da ihracını yapacağız.

100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye istihdam sağlama bizim hedefimiz. İzmir'e teknoloji üssü inşa edeceğiz. Orada 40 bin kişiye istihdam sağlayacak. 114 organize sanayi bölgesi kuruyoruz. 1595 meslek lisesi, 370 özel meslek lisesi kuracağız. Hiçbir üniversite mezununa veya gence, yüzde yüz iş garantisi vermezler, veremezler. İş garantisi ehliyet, liyakat işidir. Gerçekten başarılıysa, ehliyet liyakatliyse onu da kaparlar.



'KAFAYA KOYDUK FIRLATACAĞIZ'

2003'e kadar Türkiye'ye ait sadece iki uydu fırlatıldı. Biz 16 yılda uzaya 10 uydu fırlattık. 2039'a kadar 11 uydumuzu uzaya fırlatacağız. 2020 ve 2021'de Türksat 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük

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