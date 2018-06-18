Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Menbiç açıklaması

ABD ile yapılan anlaşma çerçevesinde Türk askeri Menbiç'in dış mahallelerine girdi.

TSK, gelişmeyle ilgili olarak 'Daha önce mutabık kalınmış Münbiçve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda,Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır.' açıklamasını yaptı.Samsun'da konuşanErdoğan da 'Münbiç'ten terör örgütleri çıkacak dedik, başladı çıkmaya. Devriye gezmeyi olayı başlayacak dedik o da başladı' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



* Senin ne işin var Edirne'de, bu adam 7 Haziran seçimlerinde dökülün sokağa diyip 53 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan kişi değil mi? 15 yaşındaki Yasin Börü kardeşimin ölümüne sebep olan kişi değil mi? Bu parti başka aday bulamadı mı?



* Samsun'a yeni eseri kazandırıyoruz. New York, Londra gibi şehirlerde gördüğümüz yerler gibi Samsun eski stadını millet bahçesine dönüştürüyoruz. Çoluk, çocuk hep beraber buraya gideceksiniz, pikniğinizi orada yapacaksınız. Bir entegre devlet hastanesi yapıyoruz.



* Utanmadan sıkınmadan benim için yorgun diyor. Bay Muharrem hayatımın 16 yılı futbolla geçti. 40 yıl siyasette tecrübem var. Şu topluluğu gördüğümüzde aldığımız sinerji bizi yormaz. Sen daha başlamadan bittin, senin yalandan başka derdin yok ki. Yok bilmem Tatar böreği, yok Arnavut ciğeri verecekmiş ben bunları nerde söyledim. Çorbayı Zeytinburnu belediyemiz zaten veriyor.



* Ne dersen de, pek de cevap vermeye değmezsin. Zira beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi düzecek. Neymiş OHAL'i 48 saat içerisinde kaldıracakmış. Geldik biz bir ayda OHAL'i kaldırdık. Şimdiye yeni dönemde OHAL'i süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki bundan sonra yine gelmeyebilir. Teröre yönelik bir şey olursa geri gelebilir.



* Bay Kemal ne diyor, İran'la anlaştınız mı diyor. Bay Muharrem sen bu işi bilmiyorsun, biz Afrin'e girerken siz girmek doğru değil dediniz. Irak'a girmek doğru değil dediniz. Şu an itibariyle Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. 3 bin Cerablus'ta DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.



* Şu anda Kandil'e operasyon yapıyoruz. Bunların lider kadrolarını vurduk, durmak yok. 24 Haziran sonrası Afrin'i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceğiz.



* İmar barışında yarım milyona yakın başvuru yapıldı. Beklentimiz 14 milyon. Milletimiz Bay Muharrem'i çözdü. Meclis'ten çıkan düzenlemeyi bunlar AYM'ye götürdü. Sahibi olduğu dershanede yanında çalışanların haklarını nasıl gasp ettiğini de tespit ettik.

* Amerika'dan telefon gelmeden, Edirne'den icazet almadan meydanlarda tek bir kelime bile konuşmuyor. Biz Bay Muharrem'in tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz. Bunun bir de şiir kitabı varmış. Bu milleti kimse aldatamayacak. Tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik.



* 15 Temmuz'da tanklara F-16'lara meydan okuduk. CHP'nin Genel Başkanı Atatürk Havalimanı'ndan Bakırköy'e gitti. Demokrasimizi 3-5 kifayetsiz insanın insafına asla bırakmadık.





