Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgeyi aşama aşama terörden temizleyeceğiz

Ordu mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah aşama aşama bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz' dedi.



Erdoğan, 'Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık' dedi.

