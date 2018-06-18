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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgeyi aşama aşama terörden temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'te amerika ile vardığımız anlaşmayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütü bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz devriye gezmeye başladı. İnşallah aşama aşama bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz" dedi.

Siyaset / 18 Haziran 2018 Pazartesi 18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgeyi aşama aşama terörden temizleyeceğiz

Ordu mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnşallah aşama aşama bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz' dedi.

Erdoğan, 'Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık' dedi.

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