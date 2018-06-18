CHP'nin o tweeti yeniden gündemde

24 Haziran seçimleri için geri sayım başladı.



CHP'nin 'Herkes İçin CHP' isimli hesabından 2011 seçimleri öncesi atılan bir tweet ise yeniden gündem oldu.



8 Mayıs 2011 tarihli tweet sosyal medyada 'Bu tweeti kesin Kılıçdaroğlu yazmış. Kafallar allak bullak' şeklinde ti'ye alındı.



İşte CHP'nin o tweeti ve gelen tepkiler:





Bu seçim için başarı kriterimiz iktidar olmaktır. İktidar olmamak %100 başarısızlık değildir. — CHP (@herkesicinCHP) 8 Mayıs 2011

1) Peki sizin için %kaç başarısızlıktır?

2) Erdoğan’a karşı girdiğiniz 9 seçimin %100’ünü kaybetmiş olmanız başarısızlıkmıdır?



Not: sorular gayet basit ve sarihtir! — Arslan (@rsl4n) 17 Haziran 2018

sizden ne köy olur ne kasaba sizi bu millet DAMDA da gördü DUVARDA da....sizin tek derdiniz KASADAKİ PARA.. — ayşe pamuk (@aysepamuk2010) 17 Haziran 2018

68 yıldır tek başına iktidar olamayan bir partiden başka ne beklersin :)) — Göktürk (@Dirilis_2023) 17 Haziran 2018

Bu tweeti atmanızın üzerinden 7 yıl geçmiştir.Samimi cevap veriniz.Hala aynı düşüncede misiniz? — Mehmet Şavlı (@MEHMETSAVLI) 17 Haziran 2018

Adamlar haklı beyler, iktidar olamasalar da, kemal koltuğu koruyor ve en büyük rakibi maarrem siyaset dışı kalıyor. Yeme de yanında yat — YCL YLMZ AK (@yucelotti1907) 17 Haziran 2018

2011’de pes eden bi parti :))) — ANTİPARALELKADIN (@zuhal__koc) 17 Haziran 2018