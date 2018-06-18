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CHP'nin o tweeti yeniden gündemde

CHP'nin sosyal medya hesabından 2011 yılında atılan bir tweet yeniden gündem oldu.

Siyaset / 18 Haziran 2018 Pazartesi 09:54
CHP'nin o tweeti yeniden gündemde

24 Haziran seçimleri için geri sayım başladı.

CHP'nin 'Herkes İçin CHP' isimli hesabından 2011 seçimleri öncesi atılan bir tweet ise yeniden gündem oldu.

8 Mayıs 2011 tarihli tweet sosyal medyada 'Bu tweeti kesin Kılıçdaroğlu yazmış. Kafallar allak bullak' şeklinde ti'ye alındı.

İşte CHP'nin o tweeti ve gelen tepkiler:

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Chp


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