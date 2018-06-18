CHP'nin o tweeti yeniden gündemde

CHP'nin sosyal medya hesabından 2011 yılında atılan bir tweet yeniden gündem oldu.
24 Haziran seçimleri için geri sayım başladı.
CHP'nin 'Herkes İçin CHP' isimli hesabından 2011 seçimleri öncesi atılan bir tweet ise yeniden gündem oldu.
8 Mayıs 2011 tarihli tweet sosyal medyada 'Bu tweeti kesin Kılıçdaroğlu yazmış. Kafallar allak bullak' şeklinde ti'ye alındı.
İşte CHP'nin o tweeti ve gelen tepkiler:
Bu seçim için başarı kriterimiz iktidar olmaktır. İktidar olmamak %100 başarısızlık değildir.— CHP (@herkesicinCHP) 8 Mayıs 2011
1) Peki sizin için %kaç başarısızlıktır?— Arslan (@rsl4n) 17 Haziran 2018
2) Erdoğan’a karşı girdiğiniz 9 seçimin %100’ünü kaybetmiş olmanız başarısızlıkmıdır?
Not: sorular gayet basit ve sarihtir!
sizden ne köy olur ne kasaba sizi bu millet DAMDA da gördü DUVARDA da....sizin tek derdiniz KASADAKİ PARA..— ayşe pamuk (@aysepamuk2010) 17 Haziran 2018
68 yıldır tek başına iktidar olamayan bir partiden başka ne beklersin :))— Göktürk (@Dirilis_2023) 17 Haziran 2018
Bu tweeti atmanızın üzerinden 7 yıl geçmiştir.Samimi cevap veriniz.Hala aynı düşüncede misiniz?— Mehmet Şavlı (@MEHMETSAVLI) 17 Haziran 2018
Adamlar haklı beyler, iktidar olamasalar da, kemal koltuğu koruyor ve en büyük rakibi maarrem siyaset dışı kalıyor. Yeme de yanında yat— YCL YLMZ AK (@yucelotti1907) 17 Haziran 2018
2011’de pes eden bi parti :)))— ANTİPARALELKADIN (@zuhal__koc) 17 Haziran 2018
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
20 milletvekiliyle grup kurmak yeter...devlet versin yiyelim...sonra mecliste vır vır edelim...CHP nin niyeti bu..— KIŞ (@mehmetkis55) 17 Haziran 2018