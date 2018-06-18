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CHP'liler standı ziyaret eden başörtülü kadına hakaret etti

CHP'li başörtülü bir kadın, CHP standını ziyaret etmek isterken stanttaki görevliler tarafından yalancılıkla suçlandı. Bu duruma öfkelenen kadın sinir adeta sinir krizi geçirdi.

Güncel / 18 Haziran 2018 Pazartesi 17:40
CHP'liler standı ziyaret eden başörtülü kadına hakaret etti
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Sosyal medyada yayınlanan görüntü günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Neresi olduğu belli olmayan görüntülerde başörtülü bir kadının, CHP standında partililer ile görüştüğü ve görüşme sırasında da kadına 'başörtülü olduğu için' CHP'li olamayacağı ve kendisinin yalan söylediği belirtiliyor.

Bu durum üzerine öfkelenen kadın CHP'li olduğunu kanıtlamaya çalışırken adeta öfke nöbeti geçirdi.

YALANCI MUAMELESİ YAPTILAR

Kadın partiye üye olduğunu söylediyse de stanttaki görevliler bu duruma inanmadı, üstüne üstlük kadının ispat girişimleri de başörtülü kadın CHP'li olduğuna partilileri inandıramadılar ile savuşturuldu. Bu duruma daha çok sinirlenen kadın çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldıysa da başarılı olunamadı. Kaynak : Haber7

BaşörtülüChp


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