USD (Alış - Satış) : 4,65 - 4,66 EURO (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47

Çeyrek altın ve altın fiyatları 18.06.2018

Gram altın 193 lira, çeyrek altın 318 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 18 Haziran 2018 Pazartesi 09:18
Çeyrek altın ve altın fiyatları 18.06.2018

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 193 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.280 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla perşembe günü öğleden sonra ve cuma günü yurt içi piyasaların kapalı olduğunu anımsatarak, uluslararası fiyatlamalarla gram altının 198,8 lirayı görmesinin ardından düşüşe geçtiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağı açıklamasının dolar varlıkların yükselmesine, emtia fiyatlarının ise gerilemesine neden olduğunu kaydeden Memiş, altının ons fiyatının, cuma günü 1.303 dolar seviyesinden 1.275 dolara kadar gerilediğini söyledi.

Memiş, ons altındaki düşüşte ticaret savaşı ve Trump'ın açıklamalarının etkili olduğunu, ancak bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ederek, altının gram fiyatında ise dolar kuruna bağlı olarak düşüş trendinin devam edebileceğini öngördü.

Bu hafta dolar/TL'de beklentileri dahilinde geri çekilmeler olması durumunda altının gram fiyatında 189 lira seviyesinin görülebileceğini belirten Memiş, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Kaynak : AA

Ramazan BayramıÇeyrek AltınGümrük VergisiUluslararasıDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı