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Bir köpeğe şiddet haberi daha! Bu kez yer Kadıköy...

İstanbul Kadıköy'de bir köpeğe uygulanan şiddet güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güncel / 17 Haziran 2018 Pazar 22:21
Bir köpeğe şiddet haberi daha! Bu kez yer Kadıköy...

Kadıköy Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bulunan apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir köpek binanın girişine girerek yatıyor. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi de içeri girerek köpeğe defalarca vuruyor, ardından da sürükleyerek dışarıya atıyor.

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, SOHAYKO Derneği olarak olayı şiddetle kınıyoruz. Henüz Sakarya Sapanca'da meydana gelen vahşeti unutmadan Türkiye'nin her yerinden böyle görüntülerin gelmesi sebebiyle artık siyasetçilerin zaman kaybetmeden bir an önce bu yeni kanunu çıkartmaları gerekiyor dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Şahin S.'nin yakalanması için çalıma başlatılmıştı. Aynı mahallede bulunan vatandaşlar Şahin S.'yi yakaladı. Yakalanan kişi polis ekipline teslim edildi. Kişi daha sonra Kadıköy İskele Polis Amirliğine götürüldü.


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