Bahçeli: Meclis'te uyum sağlanamazsa erken seçim düşünülebilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NTV-Star TV ortak yayınında Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Devlet Bahçeli, Kandil operasyonu,Münbiç ve FETÖ ile mücadele konularına değindi.



Bahçeli ''Ülkemizin gündemi çok ağır. Sorunlar gittikçe derinleşerek geliyor. Fakat son yıllarda özellikle bölücü terörle, FÖTE ile mücadelede ve Türkiye’yi yakından tehdit eden komşu ülkelerdeki gelişmeler karşısında bugünkü siyasi iktidar TSK ile birlikte çok azimli ve karralı bir tavır içine girmişlerdir ve bazı tehditleri ortadan kaldırmışlardır.'' şeklinde konuştu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerektiğini belirterek başarı için ölçütün 301 vekil ve üstünün olduğunu söyledi. Bahçeli, cumhurbaşkanının Meclis'te çoğunluğun desteğini alamaması durumunda sistemin kendi içinde çözüm üretebileceğini belirterek "Uyum sağlanamaz ise erken seçim düşünülebilir" dedi. Bahçeli, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki söylediği sözlerle ilgili soruya da yanıt verdi



24 Haziran seçimleriyle ilgili çalışmaları değerlendiren Bahçeli, AK Parti ile ortak miting yapılmamasına ilişkin, "Birlikte miting yapmadık, bugünkü zeminde çok tartışma yaratabilir. Buna mahal vermemek lazım. Cumhur İttifakı iki tüzel kişiliği olan partinin birlikte çalışması. İstesek biz Yenikapı'da gelir, bir miktar alkış alırdık. Bir gün sonra 'Bak şunlara ya' denilebilir. Bir partinin çalışmasından yararlanacak kadar alçalmadık" diye konuştu.



''FETÖ VE PKK'NIN KÖKÜ KAZINMADAN OHAL KALKMAMALI''



Bahçeli ayrıca OHAL'e ilişkin de değerlendirmede bulundu. ''FETÖ ve PKK'nın kökü kazınmadan OHAL kaldırılmamalı.'' dedi.



"CUMHURBAŞKANI ADAYI AĞIR BAŞLI OLMALI"



Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili soruya yanıt veren MHP lideri, "Onlara hiç şans tanımıyorum. İnce, atışmadan, çatışmadan, kavgadan zevk alıyor, hoşlanıyor. Cumhurbaşkanlığına talip olanın ağır başlı olması lazım. O bakımdan ben şu an için Recep Tayyip Erdoğan rakipsiz görünüyor. Neden, 16 senedir yaptıklarını söylüyor, yapacaklarını söylüyor" dedi.



"SÖYLEDİKLERİM O GÜNKÜ ŞARTLARDA GEÇERLİ"



Muharrem İnce'nin meydanlarda kendisinin Erdoğan'ı eleştirdiği sözlerini hatırlatmasının sorulması üzerine Bahçeli, "Erdoğan'ı en çok eleştiren benimdir. 16 senedir söylediklerimden imzamı çekmiyorum ama 15 Temmuz'dan sonra şunu dedin, bunu dedin diye husumeti geliştirmek istemiyoruz. O günkü şartlarda ne söylediysek o şartlarda geçerlidir" ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU SAĞLAYAMAZSA?



"Cumhur İttifakı'nın Meclis'te devam etmesi lazım. Başarı 301 vekil ve üstüdür" diyen Bahçeli, cumhurbaşkanının partisinin Meclis'te çoğunluğu sağlayamaması durumunda ne olacağının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanlığı ile Meclis uyumlu çalışamaz ise sistem içinde çözüm üretilebilir. Uyum sağlanamaz ise erken seçim düşünülebilir" yanıtını verdi.