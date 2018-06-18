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Aslı yine şaşırtmadı

Aslı Aydıntaşbaş'tan, Selahattin Demirtaş'ın propaganda konuşmasına güzellemeler...

Siyaset / 18 Haziran 2018 Pazartesi 10:19
Aslı yine şaşırtmadı

Her fırsatta Kandil'in partisi HDP'ye güzellemeler yapan Aslı Aydıntaşbaş HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran seçimleri için TRT'deki 10 dakikalık propaganda konuşmasına övgüler yağdırdı.

TARİHİN EN ETKİLİ KONUŞMASIYMIŞ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Aydıntaşbaş, Demirtaş'ın konuşmasını, şu zamana kadar Türkiye'de demokrasi mücadelesiyle ilgili yapılmış en etkili konuşma olarak niteledi.

Demirtaş'ın yaptığı konuşmanın etkili olacağını ileri süren Aydıntaşbaş adeta algı operasyonu yaptı. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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