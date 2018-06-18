Aslı yine şaşırtmadı

Her fırsatta Kandil'in partisi HDP'ye güzellemeler yapan Aslı Aydıntaşbaş HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran seçimleri için TRT'deki 10 dakikalık propaganda konuşmasına övgüler yağdırdı.



TARİHİN EN ETKİLİ KONUŞMASIYMIŞ



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslı Aydıntaşbaş, Demirtaş'ın konuşmasını, şu zamana kadar Türkiye'de demokrasi mücadelesiyle ilgili yapılmış en etkili konuşma olarak niteledi.



Demirtaş'ın yaptığı konuşmanın etkili olacağını ileri süren Aydıntaşbaş adeta algı operasyonu yaptı.





Demirtaş'ın TRT konuşmasını yeniden dinledim. Özellikle son bölümü çok çarpıcı. Şu zamana kadar Türkiye'de demokrasi mücadelesiyle ilgili yapılmış en etkili konuşma. Etkisi de olacaktır. — asli aydintasbas (@asliaydintasbas) 18 Haziran 2018