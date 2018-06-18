Ahmet Kekeç'ten Muharrem İnce'ye 4 soru

Star gazetesi yazarlarından Ahmet Kekeç, 'İnce bu dört soruya cevap veremez' başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.



İnce için 'sözünün eri olmayan aday' ifadesini yapan Kekeç, 'Denilebilirse, CHP'deki en kıvrak adam!' diye ekledi.



Kekeç, köşe yazısının devamında 'Bu sorulara cevap verebilirseniz ve de iddialarınızı kanıtlayabilirseniz, söz veriyorum, 24 Haziran'da oyum size' diyerek 4 soru yöneltti.



İŞTE O SORULAR



BİR- Yalova'da dershanecilik yaparken, çalıştırdığınız öğretmenlerin sigorta primlerinden “kesinti” yaptınız mı ve vergi kaçırdınız mı?



İKİ- FETÖ liderinin iade dosyasını inceleyen CHP'li avukatlar hazırladıkları üç sayfalık raporu size de yolladılar. O raporu açıklamayı düşünüyor musunuz?



ÜÇ- Erdoğan'la birlikte Pensilvanya'yı ziyarete gittiğini iddia ettiğiniz ismi mahfuz “arkadaş”ın ismini daha ne kadar “mahfuz” tutacaksınız? Neden iddianızı kanıtlamıyorsunuz?



DÖRT- Kendisine cinsel tacizde bulunduğunuzu söyleyen hanımefendiye susması karşılığında ne kadar para teklif ettiniz.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel