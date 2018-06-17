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Adalar'da Atlar Faytonlardan Kurtarılacak

KurtarılacakCumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde Adalar'da fayton olarak kullanılan atların özgürlüğüne kavuşturulacağını açıkladı

Yaşam / 17 Haziran 2018 Pazar 19:37
Adalar'da Atlar Faytonlardan Kurtarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde Adalar'da fayton olarak kullanılan atların özgürlüğüne kavuşturulacağını açıkladı.

Erdoğan Yenikapı'daki Büyük İstanbul Mitingi'nde İstanbul'a yönelik projelerini anlatırken son zamanlarda özellikle sosyal medyada sık sık paylaşılan adalarda fayton cinayetlerine değindi.

Adalarda fayton olarak kullanılan atların çok uzun süre çalıştırılması, bakımsız ve besisiz bırakılması sonucu hayatlarını kaybetmesine yönelik videolar sosyal medyada son zamanlarda sıklıkla görülüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Büyük İstanbul Mitingi'nde bu konuya değindi:

Adalar'daki faytonlarda kullanılan atların vicdanları yaralayan görüntülerine şahit oluyoruz; atlar, faytonlardan kurtarılacak.
sözleriyle 24 Haziran sonrasında konuyla ilgili çalışma başlatacaklarını duyuran Erdoğan "Bir daha bu görüntülerin yaşanmasına müsade etmeyeceğiz" dedi.
Kaynak : İHA

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