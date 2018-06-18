ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu!

David Satterfield'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanması kesinleşti.



Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunan David Satterfield, ABD Dışişleri'ne 1980'de girdi. 2009 Temmuz'dan 2017 Ağustos'a kadar Sina Yarımadası Çokuluslu Güçler'de direktörlük görevini üstlendi. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Irak Koordinatörlüğü, Danışmanlık, Mısır ve Lübnan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.



ABD'nin son Türkiye Büyükelçisi John Bass, ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un gözaltına alınmasına reaksiyon olarak geçici olarak vizelerin askıya alındığı vize krizi ardından Türkiye'den ayrılmıştı