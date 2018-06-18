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ABD'den Menbiç açıklaması

TSK'nin Menbiç'te göreve başlamasıyla ilgili ABD'den ilk açıklama Pentagon'dan geldi. Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Amerikan ve Türk askerlerinin "koordine halinde, ancak bağımsız şekilde" devriye nöbetlerine başladığını açıkladı.

Dünya / 18 Haziran 2018 Pazartesi 21:12
ABD'den Menbiç açıklaması

Pahon, 'Türk ve Amerikan birlikleri, Menbiç Yol Haritası ve Menbiç Güvenlik Prensipleri uyarınca, koordineli ancak bağımsız şekilde 18 Haziran'da devriye faaliyetlerine başladı. Her iki ülke de sahadaki duruma göre işbirliğini artırma amacına bağlı olarak ortak devriye faaliyetleri için çalışmalarını sürdürüyor' dedi.

Türkiye ile ABD'nin uzlaşmaya vardığı yol haritası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Menbiç'in çevresinde ortak koordinasyon çalışmalarına başladı. Menbiç'in dış mahallelerinde, TSK'ye ait zırhlı araçlar ortak devriye koordinasyon faaliyeti için çalışmalara başlarken, Türk askerlerinin Menbiç'in dış mahallerine girdiğini gösteren ilk görüntüler de yayımlandı.

Buna göre, ABD ile anlaşma çerçevesinde kurulacak ortak devriye için koordinasyon faaliyetleri başlatıldı. Zırhlı araçların Sajur Çayı boyunca devriye gezdikten sonra geri döndüğü belirtildi.

TSK: Bağımsız devriye faaliyeti

Genelkurmay Başkanlığı da Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı. TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “Daha önce mutabık kalınmış Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, 'Şimdi Fırat Kalkanı bölgesiyle Menbiç bölgesi arasına askerlerimiz girmeye, devriye gezmeye başladılar ve Menbiç içine de girecekler aşama aşama. Bu süreçte ayrıca YPG'liler Menbiç'ten çıkartılacak' dedi.

Başbakan yıldırım: Görev başladı

Başbakan Binali Yıldırım da 'Bugün (dün) itibariyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Orada gereken çalışmaları Amerikayla birlikte yapıyorlar' dedi. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle biraya gelen Yıldırım, 'Az önce konuştum Genelkurmay Başkanımızla. Biliyorsunuz Fırat Kalkanı'nı yaptık. O bölgeyi DEAŞ'ten, YPG -PYD'den temizledik. Şimdi soruyorlar. Suriyeliler ne olacak? Ne olacağını Fırat Kalkanı'nda Afrin Harekatın'da görüyoruz. Bugün itibariyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Orada da gereken çalışmaları Amerikayla birlikte yapıyorlar. Suriye'den ülkemize gelen insanlar keyif için gelmedi' diye konuştu.

Erdoğan: İş bilenin kılıç kuşananın
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuştu. Erdoğan, 'Şu anda Menbiç'te ne dedik? Çıkacaklar dedik. Başladılar mı çıkmaya. Şu anda devriye gezme olayı dedik. O da başladı. İş bilenin kılıç kuşananın' dedi.

Yol haritası haziranda imzalandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 4 Haziran'daki Washington ziyareti sırasında YPG'lilerin Suriye Menbiç'ten çekilmesini öngören Menbiç yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmıştı. Geçen hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.

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