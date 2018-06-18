4 günde 70 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır içi ve sınır ötesinde gece gündüz gerçekleştirdiği operasyonlarla bölücü terör örgütü PKK hedeflerini ateş altında tutarak örgüte ağır darbe vuruyor. Irak'ın kuzeyindeki ilerleyişine devam eden TSK, teröristlerin en önemli merkezi olan Kandil'e düzenlediği hava operasyonlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Türk savaş uçaklarıyla yapılan operasyonlar Ramazan Bayramı boyunca aralıksız sürdürüldü.



KANDİL ATEŞ ALTINDA

Son hafta Kandil'e yönelik hava harekâtlarında, 12 Haziran'da PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlularından birinin de arasında olduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. TSK'nın Kandil başta olmak üzere Hakurk, Avaşin-Basyan'a yönelik harekatının bir bölümü, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar tarafından harekat merkezinden bizzat takip edildi.



TSK BİLANÇOYU AÇIKLADI

Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ise, Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Kandil bölgesine bayramın birinci günü olan 15 Haziran Cuma günü düzenlenen hava harekatında PKK'lı 35 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan ile Hakkari'nin Çukurca bölgelerine önceki gün hava harekatı düzenlendiği kaydedildi. Bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtilen harekat kapsamında silahlı 9 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



TOPLANTI HALİNDEYDİLER

Hükümet yetkilileri, operasyonların geçici olmadığı, bütün teröristler bölgeden temizlenene ve tehdit olmaktan çıkarılana kadar devam edeceği mesajını verirken Türkiye'nin ısrarla Kandil üzerinde durduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son operasyonlarda örgütün çok önemli toplantı alanlarının vurulduğunu açıklamıştı.