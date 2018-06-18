12 yaşındaki kız çocuğu ağlaya ağlaya anlattı!

Ardahan'da 1 yıl önce kardeşinin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan Melike Taşcı'nın (12) hikayesi yürekleri burktu. Belden aşağısı tutmayan talihsiz kız, tedavi görmek amacıyla anne Nurdan Taşcı tarafından İstanbul'a getirildi.



Son 10 ayda 6 ayrı ameliyat geçirmesine rağmen Taşçı'nın tedavisinde neredeyse hiç bir ilerleme kaydedilemedi. Belden aşağısı da tutmayan küçük Melike, yatalak olması sebebiyle vücudunda çeşitli yaralar oluştu. Geçirdiği ameliyatlardan ötürü oluşan yaraları ise, dokular işlevini yitirdiği için iyileşme göstermiyor. Yaralanması sonrası tedavi altına alınan küçük Melike, sırasıyla; beyin cerrahi ameliyatı, iki defa ortopedi ameliyatı, cildiye ve plastik cerrahi ameliyatı geçirdi. Doktorların, uygun tedavi görmesi halinde yüzde 70 yürüyebilir demesi üzerine aile tedavi için çeşitli illerde birçok hastaneye müracaat etti. Talihsiz kız ve annesi yaşananları gözyaşları içinde anlattı.







“EĞER YARDIM EDERSENİZ KIZIM YÜRÜYEBİLECEK”



Anne Taşcı kızı için gösterdiği çabaları anlatarak, 'Kızım daha 12 yaşında, 1 yıl önce geçirdiği kazadan sonra tedavisi için birçok hastaneye gittik. Bazı hastanelerde yeterli miktarda ekipman yok denildi, bazısında bu tedaviyi yapacak ekibimiz yok denildi. Bizim de özel hastanede tedavi olacak durumumuz yok. Şuan İstanbul'dayız bir akrabamın evine sığındık. Kızım haricinde 3 çocuğum daha var. Biz burada mağdur durumdayız, onlar sa memlekette mağdur durumda. İstediğim tek şey Tedavimiz için bize yardımcı olun. Kızım da her çocuk gibi yürüyebilmek istiyor. Eğer yardım ederseniz kızım da yürüyebilecek” dedi.



'İYİLEŞMEK İSTİYORUM, TEDAVİ OLMAK VE OKULA GİTMEK İSTİYORUM”



Şuan bulunduğu evde enfeksiyon tedavisinin mümkün olmadığını söyleyen anne Taşcı, 'Kızıma bakmaya gelen özel bir doktor, bu evde enfeksiyona zemin oluşturan bir ortam var. Bu tedavinin burada yapılması mümkün değil dedi. Ne yapacağımız bilmiyoruz' dedi.



Tüm zamanını mecbur kaldığı yatakta geçiren küçük Melike'nin tek isteği eskisi gibi sağlıklı olmak ve yürüyebilmek. Bu durumdan kurtulmak isteyen Melike yetkilere şöyle selendi:'İyileşmek istiyorum, tedavi olmak ve okula gitmek istiyorum. Yaralarımdan kurtulmak ve kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum.'



Uzatılacak bir yardım eliyle sağlığına kavuşması ihtimali çok yüksek olan Melike ve annesi Nurdan hanım, yetkililerin seslerine kulak vermesini bekliyor.



Kaynak : İHA