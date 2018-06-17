Yavru köpeği öldüren kepçe operatörü tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran yavru köpek olayında gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklandı.



Bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpek veterinerde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.



Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.



Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen İ.M, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla tutuklandı.



TÜRKİYE'Yİ HÜZNE BOĞMUŞTU

Sapanca Hacımercan Mahallesi'nde 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe operatörü İ.M. gözaltına alınmıştı.



