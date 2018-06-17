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Yağmurdan sonra sıcağa dikkat

İstanbul genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da hissedilen sıcaklık akşam saatlerinde 36 dereceye çıkacak. Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için de kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Güncel / 17 Haziran 2018 Pazar 10:08
Yağmurdan sonra sıcağa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada 'Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli (15-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi. Hissedilen sıcaklık ise saatler geçtikçe artacak. Hissedilen sıcaklık saat 12.00'de 25, Saat 15.00'de 31, saat 18.00'de 36 derece olacak.



Alınan bilgiye göre, dün akşam aniden etkili olan gök gürültülü yağış, Şişli, Kağıthane, Taksim, Beşiktaş Sarıyer ve Kağıthane başta olmak üzere kentin birçok bölgesinde etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve diğer kapalı alanlara sağındı.

5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için de kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son analiz ve meteorolojik radar görüntülerine göre Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da havanın 2 saatlik periyotta kuvvetli, gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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