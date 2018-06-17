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Polisten 'Patileri Kesilen Köpekle' Provokasyon Uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ve haber sitelerinde yayımlanan köpek yavrusunun ölümüne yönelik Suriyeli çocuklara karşı provokasyon içeren haber ve videoya ilişkin açıklama yaptı.

3. Sayfa / 17 Haziran 2018 Pazar 00:02
Polisten 'Patileri Kesilen Köpekle' Provokasyon Uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverlerin, patileri ve kuyruğu kesilmiş köpeğin yerde kıvrandığını gördükleri ve veterinere götürülen ağır yaralı köpeğin daha sonra tedavisi için getirildiği İstanbul'da bir veteriner kliniğinde öldüğünün haberleştirildiği hatırlatıldı.



Konuya ilişkin sosyal medyada ve haber sitelerinde bir videonun yayımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay ile ilgili 16.06.2018 tarihinde bir çok sosyal medya ve haber sitelerinde yayınlanan videonun 2017 tarihinde Ürdün'de çekildiği ve görüntülerdeki mekanın, Sakarya'da meydana gelen olayın gerçekleştiği ormanlık alan ile örtüşmediği tespit edilmiştir. Söz konusu olayda, Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon amaçlı paylaşılan videonun sonu kesildiği ve tamamı izlenildiğinde bahse konu videonun art niyetli kişiler tarafından ülkemizde yayınlandığı değerlendirilmiştir." Kaynak : AA

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