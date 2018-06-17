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Muharrem İnce'nin o iddiası fos çıktı

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Ortak Akıl programında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin arşivden çıkan bir videosu yayınlandı. 2013 yılında Genç Bakış programına konuk olan İnce o görüntülerde 2018 yılında türban takmanın zorunlu olacağını iddia etmişti.

Televizyon / 17 Haziran 2018 Pazar 11:27
Muharrem İnce'nin o iddiası fos çıktı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin grup başkanvekili olduğu 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Genç Bakış programına konuk olmuş ve AK Parti ve başörtüsü konusu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

5 YIL ÖNCEKİ İDDİA YALAN ÇIKTI

İnce, 5 yıl önceki programda AK Parti'nin 2018 yılında başörtüsünü zorunlu hale getireceğini savunmuştu.

Başörtüsünün zorunluğu hale getireleceğini söyleyip bunun mecburiyetine dönüşeceğini iddia eden İnce'ye Ortak Akıl programının moderatörü Türker Akıncı ve konuğu Hüseyin Gülerce sert tepki gösterdi.

YIL 2018 NE DEĞİŞTİ?

Türker Akıncı ve konuğu Hüseyin Gülerce 2018 yılında olduklarını belirterek Muharrem İnce'ye Türkiye'de ne değişti diyerek karşılık verdi.

Türker AkıncıHüseyin GülerceCumhurbaşkanıCumhuriyet Halk PartisiGrup Başkanvekili


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