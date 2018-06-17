Muharrem İnce'nin o iddiası fos çıktı

Muharrem İnce'nin o iddiası fos çıktı

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Ortak Akıl programında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin arşivden çıkan bir videosu yayınlandı. 2013 yılında Genç Bakış programına konuk olan İnce o görüntülerde 2018 yılında türban takmanın zorunlu olacağını iddia etmişti.