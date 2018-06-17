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İnce'nin mitinginde CHP'liden çok HDP'li vardı

Dün gerçekleştirilen Sancaktepe mitinginde, HDP'liler Muharrem İnce'ye sevgi gösterisinde bulunarak, kendi partilerinin bayraklarını salladılar.

Güncel / 17 Haziran 2018 Pazar 14:19
İnce'nin mitinginde CHP'liden çok HDP'li vardı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbarattan aldığı bilgilere dayanarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine HDP'lilerin katıldığını açıklamıştı.

HDP - CHP İTTİFAKI

Ancak dün İnce'nin İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştiridiği mitingten götünüler her şeyi gözler önüne seriyor. Mitinge HDP'liler kendi partilerinin bayraklarını sallayarak CHP adayına destek verdiler.

KILIÇDAROĞLU'NUN TÜRK BAYRAKSIZ HAKKARİ MİTİNGİ AKILLARA GELDİ

Bu görüntüler ilk kez Kılıçdaroğlu'nun 2011'de yaptığı Hakkari mitingiyle başlamıştı. Hakkari'de neredeyse hiç oyu olmamasına rağmen bir miting yapan Kılıçdaroğlu'na terör örgütünün siyasi uzantısı destek vermişti ve bu olay Türk Bayraksız miting olarak siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçmişti.


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