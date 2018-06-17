İnce'nin mitinginde CHP'liden çok HDP'li vardı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbarattan aldığı bilgilere dayanarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine HDP'lilerin katıldığını açıklamıştı.



HDP - CHP İTTİFAKI



Ancak dün İnce'nin İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştiridiği mitingten götünüler her şeyi gözler önüne seriyor. Mitinge HDP'liler kendi partilerinin bayraklarını sallayarak CHP adayına destek verdiler.



KILIÇDAROĞLU'NUN TÜRK BAYRAKSIZ HAKKARİ MİTİNGİ AKILLARA GELDİ



Bu görüntüler ilk kez Kılıçdaroğlu'nun 2011'de yaptığı Hakkari mitingiyle başlamıştı. Hakkari'de neredeyse hiç oyu olmamasına rağmen bir miting yapan Kılıçdaroğlu'na terör örgütünün siyasi uzantısı destek vermişti ve bu olay Türk Bayraksız miting olarak siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçmişti.





