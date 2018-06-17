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İnce'den tepki çeken 'Köpek' yorumu!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Sapanca'da patileri kesilerek ormana bırakılan köpekle ilgili yorumu büyük tepki çekti.

Siyaset / 17 Haziran 2018 Pazar 01:45
İnce'den tepki çeken 'Köpek' yorumu!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Pendik'te vatandaşlarla buluştu.

Burada seçim otobüsünde bir konuşma yapan İnce, Sapanca'da patileri kesilerek ormana bırakılan köpekle ilgili tepki çeken yorum yaptı.

İNCE, KÖPEK OLAYINI ERDOĞAN'A BAĞLADI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce yavru köpeğe yapılanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayarak: 'Erdoğan, 'kindar nesil' deme. Sen 'kindar nesil' dersen; bir minicik köpek yavrusunun bacaklarını keserler sonra yapma bunu yapma. Bunu yapma.' diye konuştu.

CumhurbaşkanıMilletvekiliMuharrem İnceOrmanaCumhurbaşkanı Adayı


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